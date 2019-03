Porta-voz: é natural que Onyx seja tradutor de Bolsonaro no Congresso

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou, nesta segunda-feira, 25, que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é o "tradutor" do presidente Jair Bolsonaro junto aos chefes do Legislativo. Ele afirmou que essa é uma questão "natural" e até "esperançada" na atuação do ministro, que almoçou nesta segunda com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para tentar "pacificar" a relação com o Congresso, por orientação de Bolsonaro. A iniciativa faz parte do esforço do governo para viabilizar a aprovação da reforma da Previdência, definido em reunião no Palácio do Planalto entre Bolsonaro e ministros, pela manhã.

Segundo o porta-voz, Onyx foi um dos principais interlocutores a defender para Bolsonaro a ideia de que é necessário "somar esforços" e "remar juntos" pela aprovação da proposta. Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado do almoço, Onyx marcou um segundo encontro com Maia e Alcolumbre no final da tarde desta segunda-feira para tratar da articulação.

Rêgo Barros destacou, ainda, que o presidente Bolsonaro tem disposição de fazer essa interlocução com o Congresso, "convencer e até aceitar ser convencido" sobre determinadas questões. A ideia, segundo o porta-voz, é garantir a aprovação da proposta o "más pronto posible (o mais cedo possível, em tradução livre do espanhol para o português)".