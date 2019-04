Porta-voz diz que Bolsonaro não vê motivos para uma greve de caminhoneiros

O porta-voz da Presidência da República, general Rêgo Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não vê motivo para uma nova greve geral de caminhoneiros. Na semana passada, líderes dos autônomos, insatisfeitos com o pacote anunciado pelo governo federal e com o aumento de 10 centavos no preço do diesel, agendaram uma paralisação para o dia 29 de abril. Antes, eles esperavam por ações de Bolsonaro até 21 de maio.

"A expectativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que mantém diuturnamente canal de ligação aberto com a categoria, é de que não há motivos para essa paralisação", disse Rêgo Barros.

O Gabinete de Segurança Institucional acompanhou a mobilização e fez análises de risco. Conforme o militar, o presidente está confiante de que não haverá paralisação por parte dos caminhoneiros, como decidido por parte da categoria na semana passada.

O general disse que o governo atua de forma proativa no gerenciamento da situação e fez referência ao patriotismo dos caminhoneiros. "Com base nesse espírito patriótico o presidente, somando-se ao acompanhamento realizado por outros órgãos do governo, entende que no momento as condições para estabelecimento dessa parada não se fazem presentes", relatou o porta-voz.

O porta-voz disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, dialoga com o setor para estabelecer e fiscalizar uma nova tabela do frete, outro pedido da categoria.