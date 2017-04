Porcentual de cheques devolvidos cai para 2,29% em março, diz Boa Vista

O número de cheques devolvidos como proporção do total de cheques movimentados atingiu 2,29% em março, registrando diminuição em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando alcançou 2,59%, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 21, pela Boa Vista SCPC.

Já na comparação mensal, o porcentual de cheques devolvidos sobre os movimentados obteve elevação. Em fevereiro, o nível foi de 2,06%, segundo o comunicado.

Pela metodologia, a Boa Vista SCPC considera a proporção de cheques devolvidos (segunda devolução por insuficiência de fundos) sobre o total de cheques movimentados que, por sua vez, é o total de cheques compensados somados aos devolvidos.

