Por causa do Irma, aéreas brasileiras cancelam voos para os EUA

Companhias aéreas brasileiras cancelaram voos aos Estados Unidos por causa do furacão Irma, que deve chegar à Flórida na noite deste sábado, 9. A Latam cancelou 26 voos entre esta sexta-feira, 8, e segunda, 11. São 19 entre Brasil e Miami e 7 com destino ou origem em Orlando.

A Azul teve 12 voos cancelados entre Brasil e os terminais de Fort Lauderdale e Orlando até domingo, 10. Dez deles partiriam do aeroporto de Viracopos, em Campinas, ou chegariam a ele e os outros dois ligariam Orlando e a Recife.

A Gol informou que está com todos os voos normalizados. Como a companhia atende, principalmente, a República Dominicana, no Caribe, as viagens só foram alteradas nos dias 6 e 7. No Caribe, o furacão Irma chegou na manhã desta sexta-feira e deixou 22 mortos.

