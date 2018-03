Por carta, governo brasileiro pede para não ser sobretaxado

O governo brasileiro recebeu como sinal favorável o comunicado emitido nesta quarta, 7, pelos Estados Unidos, informando que Canadá, México e outros países poderão ficar fora da sobretaxa de 25% a ser aplicada sobre as importações de aço e alumínio.

Ainda nesta quarta o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, enviou carta ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, reiterando o pedido do Brasil de ficar fora das novas barreiras comerciais.

"Queremos esgotar todas as possibilidades de diálogo, mas não descartamos nenhum tipo de reação, caso haja efetivação das medidas anunciadas pelos americanos", disse ao Estado Marcos Jorge. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.