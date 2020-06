População de MS terá R$ 1.045 para saque na segunda-feira

O governo deve liberar na próxima segunda-feira (15) o saque de R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS. Em todo o Mato Grosso do Sul, o valor poderá ser resgatado por aplicativo Caixa Tem, o mesmo do auxílio emergencial.

O dinheiro será primeiro disponibilizado em uma conta social, pela qual as pessoas poderão pagar contas e fazer compras. O valor ficará disponível até o dia 31 de dezembro. O saque dos valores em dinheiro vivo só poderá ser feito mais tarde, de acordo com um calendário que levará em conta o mês de aniversário do trabalhador. Poderá sacar o benefício qualquer pessoa que tenha saldo em conta ativa ou inativa do FGTS.

Saque-aniversário

O novo saque do FGTS de até R$ 1.045 é diferente da modalidade saque-aniversário, que começou a ser paga neste ano também. Ao aderir ao pagamento, o trabalhador passa a receber anualmente, no mês de seu aniversário, uma parcela do FGTS. Mas perde o direito ao fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa.

Além disso, depois que fizer a escolha, caso mude de ideia, a pessoa terá de esperar pelo menos dois anos para voltar ao saque-rescisão. Até o momento, mais de 4,7 milhões de trabalhadores já se cadastraram para receber o benefício.

A Caixa afirmou que o calendário do pagamento será divulgado em breve. A nova liberação de recursos do FGTS deve beneficiar 60 milhões de contas. A Medida Provisória 946/2020 que autoriza os saques faz parte das ações adotadas para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus no país.

O governo estima uma injeção de aproximadamente R$ 34 bilhões com a nova rodada de saques. Desse valor, R$ 20 bilhões virão da transferência dos recursos que estavam parados no Fundo PIS-Pasep. Outros R$ 14 bilhões já haviam sido disponibilizados por meio do chamado "saque imediato" aprovado ano passado, mas que ainda não foram resgatados.