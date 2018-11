Ponta Porã vai contratar mais de 200 comerciários para as vendas de Natal

Divino José Martins informou ainda que o sindicato tem conversado com a classe patronal e com o poder público para que todos se empenhem em oportunizar aos jovens, para que tenham seu primeiro emprego, no comércio - Foto: Divulgação

O comércio de Ponta Porã, que já sentiu um ligeiro crescimento das vendas nas últimas semanas, deverá contratar mais de 200 trabalhadores para ajudar nas vendas de final de ano, especialmente em função do Natal. A estimativa é do Sindicato dos Empregados no Comércio da cidade – SECPP, que acabou de fechar a nova Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2018/19, com um reajuste salarial da ordem de 4,8% para vigorar a partir de 1º de novembro.

“Estamos otimistas e já estamos percebendo a contratação de temporários por algumas lojas da cidade e não temos dúvida de que esse setor ficará muito mais aquecido a partir deste final de semana, quando muitos trabalhadores recebem o 13º salário, ou parte dele”, afirma Divino José Martins, presidente do SECPP.

O líder sindical informou também que hoje Ponta Porã conta com cerca de 2.000 empregados no comércio e que a tendência é da contratação entre 10 a 12% de temporários, em relação a esse número. “Será uma boa oportunidade para um ganho para aquelas famílias que têm jovens e adultos desempregados”, afirmou Divino.

O SECPP, segundo o presidente, tem sido muito participativo tanto junto à categoria, no seu local de trabalho, inclusive, bem como com a classe patronal, com quem tem conversado e negociado bastante para que os comerciários da cidade tenham um ambiente cada vez melhor para desempenhar suas funções e também para que tenham ganhos compatíveis com suas atividades.

Divino José Martins informou ainda que o sindicato tem conversado com a classe patronal e com o poder público para que todos se empenhem em oportunizar aos jovens, para que tenham seu primeiro emprego, no comércio. Os mesmos trabalhos têm sido feitos também nas delegacias que a entidade mantém, como na cidade de Amambai.

O diretor secretário do sindicato, Waldiney Fernandes Gonçalves informou que com o reajuste de 4,8% os novos valores dos salários de referência para os trabalhadores do comércio ficaram da seguinte forma: Vendedores e balconistas, R$ 1.165,50; Faxineira e copeira, R$ 1.064,80; Office-boy e empacotador, R$ 1.052,70 e para as demais funções, R$ 1.150,70.

Além dos novos salários, os profissionais do comércio de Ponta Porã terão ainda os seguintes benefícios, já inseridos na CCT:

- Horas extras com adicional de 60% nas primeiras horas e 100% após a segunda hora;

- Quebra de caixa de 13%;

- Estabilidade por auxílio doença;

- O cálculo de remuneração variável para pagamento de férias, 13º e rescisão contratual, deverá ser baseado na média dos últimos 6 meses trabalhados;

- Vendedor que for obrigado a efetuar cobranças deverá receber comissão adicional pela cobrança, equivalente à porcentagem recebida pelas vendas;

- Fica proibido o trabalho aos domingos e feriados, exceto se houver acordo entre os sindicatos representativos;

- Início das férias nunca poderá ser no sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal;

- Caso o empregado seja demitido nos 30 dias que antecedem a data-base, terá direito à indenização equivalente a um salário remuneração;

- Fica assegurada a garantia de emprego, durante um ano que anteceder a data em que o empegado adquirir o direito à aposentadoria voluntária, desde que trabalhe na empresa há pelo menos 5 anos e comunique o empregador em tempo hábil.