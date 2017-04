Policiais que protestam contra reforma tentam invadir Salão Negro do Congresso

Depois do quebra-quebra na chapelaria do Congresso, os policiais civis que protestam contra a reforma da Previdência deram a volta no espelho d'água e subiram a rampa do Congresso para tentar invadir o Salão Negro. A tropa de choque da Polícia Legislativa conseguiu conter o grupo fora do prédio, evitando maiores danos ao patrimônio público. Um pouco antes, o grupo tentou acessar o prédio da Câmara pela chapelaria - um dos principais acessos ao Congresso - e foi impedido de entrar, o que provocou a quebradeira de vidros do local.

Os manifestantes são de sindicatos da polícia civil, pelo menos, de cinco Estados: Minas Gerais, Ceará, Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina.

Há muita discussão no momento, com a chegada de cada vez mais policiais que protestam e a Polícia Legislativa acaba de retirar, com truculência, a imprensa do Salão Negro.

Manifestantes começam a se espalhar na plataforma externa do Salão Negro e foram espalhadas cruzes no gramado em frente ao Congresso

