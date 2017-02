Policiais protestam em defesa da aposentadoria dos profissionais de segurança

Cerca de 3 mil policiais fazem manifestação nesta tarde de quarta-feira, 8, na Esplanada dos Ministérios contra a inclusão dos profissionais de segurança pública nos novos critérios da aposentadoria. Neste momento, os manifestantes caminham com cruzes de madeira pela Esplanada e se aglomeram em frente à rampa do Palácio. O trânsito de veículos foi bloqueado no local.

O protesto faz parte do "Dia Nacional em Defesa da Aposentadoria dos Profissionais de Segurança Pública". Os policiais protestam contra a PEC 287/16, que retira da Constituição o artigo que reconhece a atividade de risco dos profissionais de segurança pública nos critérios de concessão da aposentadoria.

O movimento é organizado pela União dos Policiais do Brasil (UPB), formada por entidades de classe dos profissionais de segurança pública de todo o Brasil, incluindo policiais civis, federais e legislativos.

