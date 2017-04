Policiais legislativos abordam Arthur Maia e pedem regra mais branda

Enquanto aguarda o fim da sessão plenária desta quarta-feira, 19, para retomar a leitura de seu parecer na comissão especial, o relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA), foi abordado por policiais legislativos. Na conversa, presenciada pelo Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a categoria pediu para ter as mesmas regras previdenciárias previstas no relatório para policiais civis e federais.

Policiais legislativos abordaram o relator no Salão Verde da Câmara e o encurralaram na parede. Na conversa, afirmaram que hoje possuem aposentadoria especial, mas que a reforma da Previdência acabaria com esse direito. Com isso, pediram que Oliveira Maia estabelecesse para eles no parecer as mesmas regras previstas para policiais civis e militares. O relator prometeu analisar.

Segundo o relatório apresentado mais cedo, policiais, professores e trabalhadores rurais terão idade mínima menor do que os 65 anos previstos para os demais trabalhadores homens e 62 anos, para as mulheres. No caso dos policiais civis e militares, homens e mulheres terão idade mínima de 55 anos, sem transição, com uma promessa de estabelecer uma idade mínima definitiva na reforma da Previdência dos militares, que o governo prometeu enviar ao Congresso em maio.

