Podemos chegar perto de 3% de crescimento ao ano nos EUA, diz Mnuchin

O secretário argumentou que os cortes em impostos para faixas mais altas de salários servirão como estímulo à economia - Foto: Daily Signal

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que o Orçamento proposto pelo governo do presidente Donald Trump para o próximo ano fiscal propiciará que o país cresça cerca de 3% ao ano. Ainda segundo ele, autoridades têm trabalhado para evitar que sejam usadas brechas nas mudanças recentes no sistema tributário americano para se evitar o pagamento de impostos.

Mnuchin foi criticado pela oposição pelas propostas, que na avaliação dos democratas propiciará renda ainda mais alta e menos impostos para os mais ricos. O secretário argumentou que os cortes em impostos para faixas mais altas de salários servirão como estímulo à economia.

Ele falou durante audiência da Comissão de Finanças do Senado em Washington, na qual são discutidas as propostas de Trump para o Orçamento no ano fiscal de 2019.