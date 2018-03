Pode haver mais países isentos de tarifas sobre aço e alumínio, diz Mnuchin

Segundo ele, podem ser avaliadas isenções para outros países "nas próximas duas semanas - Foto: DCI

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode considerar isentar outros países das tarifas à importação de aço e alumínio, além do Canadá e do México. Mnuchin deu a declaração durante entrevista à rede CNBC sobre as tarifas, reveladas por Trump na quinta-feira.

O secretário do Tesouro também disse que o governo deve emitir diretrizes para produtos isentos das taxas. Segundo ele, podem ser avaliadas isenções para outros países "nas próximas duas semanas.