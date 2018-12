PMI industrial sobe a 52,7 pontos em novembro, diz IHS Markit

A atividade fabril brasileira registrou no mês passado o seu melhor desempenho nos últimos oito meses iniciados em março com o índice que mede a produção do setor tendo saltado 1,6 pontos de outubro para novembro, de 51,1 pontos para 52,7 pontos. É o que mostra o Índice Mensal da Indústria (PMI) calculado pela IHS Markit Brasil Manufacturing.

De acordo com a instituição, a expansão se deu entre outras coisas na esteira da entrada de novos pedidos para a indústria. "Com a demanda em ritmo de crescimento acelerado, as empresas contrataram trabalhadores adicionais e comprou mais insumos para uso no processo de produção", diz relatório divulgado nesta segunda-feira pela Markit.

Também foi capturada pela pesquisa que a confiança empresarial melhorou para o melhor nível da série histórica. Na base da melhora da confiança encontra-se reajustes suaves nos custos dos insumos e taxas de produção.

O total de novos pedidos aumentou no ritmo mais rápido desde abril. Além disso, o crescimento foi visto em cada um dos três subsetores monitorados e liderados por bens de consumo. Novos pedidos de exportação mostraram um aumento até o último trimestre de 2018, após as quedas em setembro e outubro.

O estoque de produtos acabados, de acordo com o levantamento da Markit, caíram em novembro já que as fábricas, além de cumprirem contratos antigos, passaram a atender novas carteiras de pedidos.

O sentimento dos fabricantes melhorou a ponto de 77% dos entrevistados terem afirmado que estão confiantes na expansão da produção nos próximos 12 meses. Apenas 1% dos empresários disseram ainda estar pessimistas.