PMI industrial chinês medido pela IHS Markit sobe a 50,2 em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China subiu de 50,1 em outubro para 50,2 em novembro, segundo pesquisa final divulgada pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media. O resultado surpreendeu analistas consultados pela Trading Economics, que previam estabilidade do indicador a 50,1.

O ligeiro avanço acima da marca de 50 indica que a atividade manufatureira chinesa se expandiu em ritmo um pouco mais forte no mês passado.