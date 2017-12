PMI de serviços dos EUA cai a 54,5 em novembro, de 55,3 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos caiu para 54,5 em novembro, de 55,3 em outubro, segundo dados finais publicados hoje pela IHS Markit. O dado veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam o índice a 55,1.

Já o PMI composto, que engloba serviços e indústria, recuou para 54,5 em novembro, de 55,2 em outubro.

As leituras acima da marca de 50 indicam que a atividade nos EUA continuou se expandindo em novembro, ainda que de maneira mais lenta.

"O crescimento mais lento das atividades econômicas do setor de serviços desde junho, junto com uma ligeira queda no ritmo da expansão industrial, significa que o PMI de novembro registrou um arrefecimento modesto na taxa de crescimento geral dos negócios", comentou Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)