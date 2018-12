PMI da indústria da China cai em dezembro à mínima em mais de 2 anos

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria da China recuou de 50,0 em novembro a 49,4 em dezembro, informou nesta segunda-feira (hora local, noite de domingo em Brasília) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país em seu site. Com isso, a leitura atingiu a mínima em mais de dois anos, refletindo as crescentes forças contrárias enfrentadas pela segunda maior economia mundial e num cenário de tensões comerciais ainda não resolvidas com os Estados Unidos.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam estabilidade em 50,0. Uma leitura abaixo de 50,0 aponta contração da atividade, nessa pesquisa.

O subíndice de novas encomendas recuou para 49,7 em dezembro, na mínima desde fevereiro de 2016. O subíndice de produção teve baixa de 51,9 em novembro a 50,8 em dezembro. O de novas exportações teve queda de 47,0 em novembro a 46,6 em dezembro.

O PMI oficial de serviços, por outro lado, avançou de 53,4 em novembro a 53,8 em dezembro. Analistas projetavam, nesse caso, 53,0.