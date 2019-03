PMI Composto sobe em fevereiro para maior nível em 1 ano, diz IHS Markit

O Índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Brasil apresentou em fevereiro uma ligeira elevação, de 52,3 pontos em janeiro para 52,6 pontos no mês passado. Trata-se do maior nível para este indicador em um ano. As informações são da IHS Markit.

O PMI Composto congrega no mesmo indicador as informações sobre os setores de serviços e da indústria e varia dentro numa escala de zero a 100 pontos, sendo que graduações abaixo de 50 pontos denotam queda da atividade e, acima desta marca, crescimento.

Na mesma base de comparação, o PMI Serviços passou de 52 pontos para 52,2 pontos.

No último dia 1º de março, a Markit havia divulgado o PMI da Indústria, que subiu de 52,7 pontos em janeiro para 53,4 pontos em fevereiro.