PMI composto dos EUA sobe a 55,3 em agosto, de 54,6 em julho, diz IHS Markit

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos, que mede a atividade dos setores industrial e de serviços, subiu de 54,6 em julho para 55,3 na leitura final de agosto, segundo a IHS Markit. O PMI de serviços foi de 54,7 em julho para 56,0 em agosto, acima da previsão de 55,3 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O avanço acima da marca de 50,0 indica que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês analisado, e em ritmo ainda mais acentuado. Em seu comunicado, o IHS Markit diz que o PMI composto sinaliza a expansão mais forte do setor privado nos EUA desde o início de 2017.

Economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson afirma no comunicado que o setor de serviços americano deu um impulso ao crescimento em agosto. Segundo ele, os números sugerem que a economia do país ganhava mais impulso antes da passagem do furacão Harvey, cujo impacto "ainda é um grande ponto de interrogação". Williamson avalia que os dados de antes das chuvas trazidas pelo fenômeno apontavam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5% na taxa anualizada no terceiro trimestre, mas agora ele poderia ficar "um pouco abaixo de 3,0%".

Veja Também

Comentários