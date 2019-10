PMI composto da zona do euro cai a 50,1 e mostra atividade quase estagnada

ECONOMIA Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,3% em agosto ante julho

ECONOMIA Preços ao produtor da zona do euro caem 0,5% em agosto ante julho

GERAL Contando a história de Mato Grosso do Sul, Diário Oficial do Estado completa 10 mil edições

GERAL Acadêmico do Vale Universidade tem projeto de sucesso e conta como foi parar nos Emirados Árabes

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados