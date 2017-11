PMI composto cai para 49,5 pontos em outubro, revela IHS Markit

O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de Serviços do Brasil recuou para 48,8 pontos em outubro, de 50,7 pontos em setembro. Assim, o Índice Consolidado da produção do setor privado, que também considera a indústria, caiu, de 51,1 pontos em setembro para 49,5 pontos em outubro.

O PMI industrial avançou para 51,2 pontos no mês, de 50,9 pontos na leitura anterior. Ao ficar abaixo de 50 pontos, o indicador aponta contração da atividade, segundo a IHS Markit, responsável pelo índice.

A instituição avalia que a queda do PMI de Serviços pode estar relacionada ao "otimismo contido" dos consumidores em meio às incertezas políticas e econômicas. A IHS Markit ainda destaca que a confiança dos empresários de serviços sobre os negócios daqui a um ano atingiu um recorde de baixa de 19 meses em outubro, considerando a incerteza política como uma ameaça às expectativas de crescimento.

O volume de novos negócios nas empresas de serviços diminuiu depois de quatro meses de crescimento, o que os entrevistados atribuíram a um ambiente competitivo, assim como a demanda fraca por parte do setor público e do privado.

A IHS Markit ressalta ainda que os empresários reduziram o custo dos serviços prestados para tentar estimular a demanda pelo terceiro mês consecutivo mesmo com o aumento dos preços de insumos, mas não foram bem-sucedidos.

Diante desse cenário desfavorável, as empresas tiveram que cortar funcionários, reduzindo o nível de empregos pelo 32º mês seguido, enquanto a indústria conseguiu criar vagas pela primeira vez em dois anos em meio. Mesmo assim, a quantidade de encomendas pendentes no setor de serviços diminuiu, evidenciando o aumento da ociosidade.