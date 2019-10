Plenário esvaziado cria temor de que votação da reforma se estenda até amanhã

ESPORTE Correção: Sem Neymar, PSG bate Galatasaray e dispara no topo da Liga dos Campeões

ESPORTE Seleção feminina de ginástica faz treino de pódio antes de estreia no Mundial

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados