Plano de Negócios da Petrobras será anunciado em dezembro, diz diretor

O Plano de Negócios da Petrobras será anunciado apenas em dezembro, informou nesta segunda-feira, 24, ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o diretor de desenvolvimento da produção e tecnologia da estatal, Hugo Repsold. Segundo ele, o plano trará as plataformas que serão instaladas em Búzios 5, cuja licitação para construção das unidades deverá ficar para 2021.

"A produção está numa rampa ascendente, ano que vem vai aumentar", disse Repsold sobre a produção de petróleo da companhia em 2019, quando se espera a entrada de várias plataformas e aumento de cerca de 10% na produção.

Este ano, apesar de queda de 0,8% da produção de petróleo em julho, a estatal prevê atingir a meta de 2,7 milhões de barris diários no final do ano. O preço do petróleo, que nesta segunda atingiu a máxima dos últimos quatro anos ao ser cotado a US$ 80 o barril (intraday), é um motivador para garantir os planos de crescimento da Petrobras, lembrou Repsold.

Repsold contou que a plataforma P-77 da Petrobras já deixou o estaleiro da China e está a caminho do Brasil, onde deve chegar em cerca de três meses. A P-77 será instalada no ano que vem no campo de Búzios 4, na bacia de Santos, onde já estão instaladas as plataformas P-74 (em produção) e a P-76 (ancorada).

Todas têm capacidade de produzir 150 mil barris diários de petróleo, assim como a P-76, que está saindo de um canteiro de obras no Brasil em direção ao campo.