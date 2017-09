Plano de Internet das Coisas sai em outubro

O Plano Nacional de Internet das Coisas, anunciado pelo governo em dezembro de 2016, vai ganhar sua versão final no início de outubro. O documento reúne diretrizes para impulsionar a criação de novas tecnologias de "internet das coisas" - apelido dado à revolução que vai conectar todos os objetos à nossa volta - no País entre 2018 e 2022. A apresentação do documento final está programada para acontecer na Futurecom, maior feira de telecomunicações da América Latina, que acontece em São Paulo entre 2 e 5 de outubro.

O plano é ambicioso e tenta colocar o Brasil em posição de liderança no segmento. Representantes do grupo de trabalho já foram convidados, por exemplo, para apresentar a experiência brasileira em países como Estados Unidos e China. "Se o governo se manter na liderança e tomar decisões rápidas e eficazes, o Brasil pode sair na frente", diz o consultor da McKinsey, Paulo Fernandes. "Apostar em uma agenda focada no desenvolvimento de novas tecnologias pode ser a saída para a crise."

Mas há um problema: faltam recursos para tirar as diretrizes do papel e transformá-las em realidade devido à crise fiscal. Thales Marçal, coordenador geral da Secretaria de Políticas de Informática (Sepin) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), sustenta que parte do plano não depende de investimentos. "As questões que dependem de orçamento talvez não sejam priorizadas no curto prazo", afirmou Marçal ao Estado. "Mas esses investimentos não podem deixar de ser indicados no plano para os próximos anos, caso a economia melhore."

Foco

O plano, que teve sua versão preliminar anunciada às pressas em fevereiro, está mais robusto perto do lançamento, graças a uma pesquisa encomendada pelo BNDES no valor de R$ 17,5 milhões. Nos últimos meses, o grupo que trabalha no plano, que inclui integrantes do BNDES, da McKinsey e do MCTIC, estudou as áreas mais promissoras. Ontem, durante apresentação no Painel Telebrasil, promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), em Brasília, o grupo detalhou as áreas mais promissoras: cidades inteligentes, saúde, agronegócio e indústria.

Agora, com as recomendações em mãos, o governo deve definir quais são as prioridades em cada área. Ainda não há, porém, definição do montante mínimo necessário para transformar o plano em realidade e quais as fontes de recursos viáveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

