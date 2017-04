Planejamento reforça orçamento de vários órgãos com crédito extra de R$ 10,8 bi

O Ministério do Planejamento abriu crédito suplementar de R$ 10,807 bilhões em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de diversos órgãos do Poder Executivo e de transferências a Estados, Distrito Federal e municípios. Dentre os órgãos atendidos, estão ministérios da Educação; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Justiça e Cidadania; Minas e Energia; e Transportes.

A decisão está publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU). Veja aqui o detalhamento da aplicação do recurso.

