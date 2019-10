Planejamento financeiro também vale para crianças

Quando as crianças ainda são muito pequenas, existe um receio de ensiná-las sobre dinheiro. A verdade é que quanto mais cedo elas aprendam a lidar, melhor será o entendimento delas para planejar a vida - Foto: Pinterest

O Dia das Crianças pode significar alegria de presentes, para crianças, e dilema de gastos, para os pais. A data pode ser usada para reflexões de planejamento financeiro para toda a família e uma forma de ensinar as crianças a lidar com dinheiro.

Segundo a educadora financeira Sabrina Nakao, criadora da Metodologia das Cores e dona do canal "Crianças & Finanças", fazer as crianças entenderem a importância do dinheiro é um bom começo.

"É necessário ensinar a criança a lidar com o dinheiro e colocar um novo aprendizado em cada idade. A 'Mesada Educativa' é uma forma de mostrar a criança ser responsável pelo seu próprio consumo, como quando ela for ao shopping administrando o seu próprio dinheiro", explica.

Mislaine Frantiele, 24 anos, tem um filho de seis anos. A depiladora explica o costume de levar o pequeno em playgrounds e a dar brinquedos fora de época.

"Durante os passeios ele passa por lojas de brinquedos e sempre pede alguma coisa, é difícil dizer 'não', e com o Dia das Crianças chegando, ele já quer um presente novo, afinal toda hora é um comercial novo na TV", afirma.

Segundo levantamento da Fecomércio (Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul) divulgado em setembro, houve um aumento de 9% de intenção de compra de presentes para as crianças.

A educadora financeira, Sabrina Nakao, criadora da 'Metologia das Cores', que utiliza as carteiras inteligentes ensinando as crianças a priorizar com cores - Foto: Divulgação

A data deve injetar R$ 131,93 milhões na economia de MS este ano, um aumento de 1,34% em relação a 2018. Desse total, R$ 97,18 milhões (74%) serão em presentes e R$ 34,74 milhões (26%) em comemorações.

Para Nakao, os filhos precisam aprender desde cedo o que é possível e o que não é dentro do orçamento da família. "É muito importante os pais levarem em consideração o orçamento da família. Se endividar para comprar um presente para fazer o filho 'feliz' vai trazer um ensino errado para a criança", ressalta.

Quando as crianças ainda são muito pequenas, existe um receio de ensiná-las sobre dinheiro. A verdade é que quanto mais cedo elas aprendam a lidar, melhor será o entendimento delas para planejar a vida.

As crianças precisam aprender a economizar desde cedo - Foto: Ilustração

"O assunto dinheiro não pode ser tabu. Hoje alguns pais falam de sexo, mas não mostram a conta de luz e o quanto se gasta todo mês para manter uma casa, e a criança precisa saber quantos se gasta, como economizar, como se ganha e etc", diz a educadora financeira.

A educação financeira infantil ensina desde como impedir o endividamento ou consumismo exagerado na vida da criança em períodos como este, proporcionando outras atividades em família. A pesquisa da Fecomercio mostra que 87% dos pais vão realizar alguma atividade de lazer ou interação com a criança na semana das comemorações, com destaque para as atividades ao ar livre, um crescimento de 23%.

COMPORTAMENTO

A psicóloga Raquel Almirão, afirma que por serem muito espontâneas e instintivas, as crianças tendem a buscar a satisfação de ganhar brinquedos, existindo maneiras de diferenciar o que é necessário e o que é supérfluo.

"Isso adquirimos com a vivência de um ambiente familiar, regular e estável. É onde entram as reflexões sobre o que fizemos de errado, e como podemos agir diferente para acertamos na próxima vez. Isso permite que cada pessoa envolvida possa aprender sobre o quanto todos são importantes no desempenho da sua função de forma colaborativa para reforçar os laços familiares saudáveis", diz.

A psicóloga Raquel Almirão, afirma que por serem muito espontâneas e instintivas, as crianças tendem a buscar a satisfação de ganhar brinquedos - Foto: Marco Quintana/JC

Raquel informa a idade ideal para presentear os filhos, trabalhando isso de forma saudável na vida da criança.

"Percebemos que famílias com crianças têm posturas e condutas variadas na questão transparência das regras e limites. Acompanho jovens e engajados em oferecer um bom futuro para os filhos e nesses casos, isso não deixa de ser educativo. É importante colaborar com os pais", finaliza.