Planejamento autoriza nomeação de 100 candidatos aprovados no concurso do INSS

O Ministério do Planejamento autorizou a nomeação de 100 candidatos aprovados no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o cargo de técnico do seguro social. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26, o provimento dos cargos está condicionado à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos, que poderá ocorrer a partir deste mês de outubro e não podendo ocorrer após o dia 31 de dezembro de 2017.