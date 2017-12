Planejamento anuncia nesta quarta novo desbloqueio do Orçamento de 2017

Oliveira admitiu na terça-feira que um novo desbloqueio estava sendo preparado pelo governo, mas não falou em valores. Como mostrou o Broadcast, a cifra deve ficar em torno de R$ 5 bilhões - Reprodução

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, concede entrevista coletiva nesta quarta-feira, 20, para anunciar o relatório extemporâneo de avaliação do Orçamento de 2017. Como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo vai aproveitar a melhora da arrecadação para liberar mais recursos para os órgãos federais na reta final do ano.

Oliveira admitiu na terça-feira que um novo desbloqueio estava sendo preparado pelo governo, mas não falou em valores. Como mostrou o Broadcast, a cifra deve ficar em torno de R$ 5 bilhões.

Ainda restam R$ 24,6 bilhões bloqueados no Orçamento de 2017, ano marcado pela falta de dinheiro e pela ameaça de paralisação por parte de vários órgãos.

O resultado positivo da arrecadação em novembro - alta de 9,5% na comparação com o mesmo mês de 2016 - abriu espaço para o governo federal fazer uma liberação adicional. O gasto com algumas despesas obrigatórias também deve ficar menor do que o projetado.

Em meio às negociações para votar a reforma da Previdência, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), sinalizou em jantar que haveria mais recursos a serem empenhados até o fim do ano. Um primeiro sinal de que haveria novo desbloqueio.

Uma liberação de verba no Orçamento automaticamente eleva o limite para o empenho de emendas parlamentares, de forma proporcional.