Planejamento altera projeção de IPCA de 2017, de 3,5% para 3,2%

O Ministério do Planejamento alterou novamente a projeção do governo para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017, de 3,5% para 3,2%, de acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre, divulgado nesta sexta-feira, 17.

A queda na inflação projetada para este ano tem sido uma das principais explicações da equipe econômica para a frustração da arrecadação de tributos desde o começo do ano. No último Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central, a projeção de mercado apontava para um IPCA de 3,09% em 2017.

O Ministério do Planejamento manteve, no entanto, a projeção para o IGP-DI de 2017, com um recuo de 1,0%. No último Focus, os analistas financeiros estimaram uma queda de 1,20% no índice este ano.

Apesar de o mercado já apostar em uma alta no PIB de 2017 de 0,73%, a equipe econômica manteve a projeção de crescimento da economia em 0,5% este ano, conforme o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) havia adiantado mais cedo.

A projeção do Planejamento para câmbio médio em 2017 passou de R$ 3,18 para R$ 3,20, e a projeção para a Selic média em 2017 seguiu em 10,0% ao ano.

Por fim, graças ao desempenho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nos últimos meses, com a criação líquida de vagas formais de trabalho, a projeção de alta da massa salarial nominal passou de 4,7% para 5,1% este ano.