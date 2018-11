Plaenge inicia vendas da segunda torre do The Place Corporate

Para garantir conforto e comodidade às empresas alocadas no empreendimento, o centro de negócios contará com 477 vagas de estacionamento - Divulgação/Plaenge

Dois anos após o lançamento da primeira torre, a Plaenge inicia vendas da segunda torre do condomínio comercial The Place Corporate, na Avenida Afonso Pena - esquina com a Ceará, em Campo Grande

Imponente e elegante, o empreendimento apresenta as últimas tendências mundiais de arquitetura corporativa, com espaços flexíveis para várias necessidades, sendo salas de 42m², 50m² e 65m², além de combinações que variam de 84m² à 395m².

As torres terão máxima visibilidade e conectividade com ampla rede de serviços e comércio, além de gerar uma experiência única aos clientes por se localizar no melhor lugar de Mato Grosso do Sul para Business.

Conforme explica a gerente regional, Ada Maria de Lima, "por estar dentro do Shopping Campo Grande e proximidade com os empreendimentos Evolution e Evidence, a região se consolida como forte núcleo de negócios, a exemplo de grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, em que prédios comerciais são supervalorizados em função de proximidade ou junção com shoppings."

Entre os diferenciais oferecidos aos clientes e usuários dos escritórios e clínicas que podem se instalar no condomínio comercial está a localização, segurança, comodidade e conforto. Para o advogado Luís Marcelo Giummarresi, cliente The Place, um dos pontos importantes também é a disponibilidade para variações de plantas e combinações de salas. "É fundamental que o escritório disponibilize tanto aos advogados internos, como aos clientes, todos os aspectos que são oferecidos pelo empreendimento. Um prédio de elevado padrão, com estrutura e serviços voltados à boa receptividade de todos que lá chegarem, excelente localização e próximo a vias de acesso rápido, disponibilidade de fácil e seguro estacionamento, além dos recursos multiuso. Acrescente-se a isso a disponibilização de versões diversas para a planta do escritório, oferecendo a versatilidade necessária para o bom acolhimento das necessidades de um escritório de acordo com a sua dimensão", avalia.

Para garantir conforto e comodidade às empresas alocadas no empreendimento, o centro de negócios contará com 477 vagas de estacionamento, Meeting Room planejado para atender com o máximo de conforto mais de 40 pessoas, além de quatro salas de reuniões, sendo duas em cada torre, todas entregues equipadas e decoradas.

"Cada torre contará, ainda, com cinco elevadores sociais com antecipação de chamada, possibilitando uma gestão inteligente de tráfego, garantindo rapidez, comodidade, economia e valor agregado no produto", frisa a gerente regional Ada Maria de Lima.

A primeira torre será entregue em 2020, já a segunda em 2022. O The Place será o quarto empreendimento comercial na cidade, que chega para revolucionar o segmento corporate business. Evolution Business Center, Evidence Prime Office e Atrium Corporate são os edifícios corporativos já entregues pela construtora.

Serviço: Para mais informações sobre o empreendimento, entre em contato pelo telefone (67) 3326-9600 ou por WhatsApp no (67) 98111-0033 ou, ainda, faça uma visita na Central de Apartamentos Decorados Av. Nelly Martins 51 (Via Park x Av. Mato Grosso). Para atendimento exclusivo acesse https://www.plaenge.com.br/ThePlaceTorre2/