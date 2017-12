PIS/Pasep: mais de R$ 2 bilhões já foram pagos para idosos em 2017

A expectativa é que sejam liberados R$ 15,9 bilhões até o fim do calendário - Foto: Agência Brasil

O poder de compra do brasileiro aumentou, e os últimos meses de 2017 foram de mais dinheiro em circulação. Até a última semana de dezembro, os pagamentos antecipados do PIS/Pasep para idosos injetaram mais de R$ 2,2 bilhões na economia. A expectativa é que sejam liberados R$ 15,9 bilhões até o fim do calendário.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, até esta quinta-feira (28) foram pagas 1,265 milhão de cotas do PIS, no valor total de R$ 1,550 bilhão. Já o Banco do Brasil divulgou que até 26 de dezembro foram realizados 390.573 pagamentos das cotas do Pasep, incluídos todos os motivos de saque previstos em legislação.

Abono salarial 2015

O prazo para saque do abono salarial ano-base 2015 termina nesta quinta-feira (28) e, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), não será prorrogado. Quem foi funcionário da iniciativa privada naquele ano pode realizar a retirada em qualquer agência Caixa ou em casa lotérica. Os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil.

É possível consultar o site do ministério com o número do PIS ou do CPF, além da data de nascimento, para informações sobre o direito ao benefício.