Pimentel: reforço de caixa em MG poderá chegar a R$ 2,5 bi com securitização

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), disse nesta terça-feira, 12, ao jornal O Estado de S. Paulo que espera reforçar seu caixa em algo entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões com a securitização de créditos tributários e não tributários autorizada nesta terça pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A matéria ainda precisa passar pelo plenário da Casa e pela Câmara dos Deputados antes de entrar em vigor. Mas Pimentel acha possível fazer sua emissão ainda este ano.

"De dívida ativa já parcelada, facilmente negociável, temos R$ 5 bilhões", disse Pimentel. "São dívidas novas, porque fizemos um programa parecido com o Refis, chamado Regulariza."

Trazidos a valor presente, esses créditos representariam perto de R$ 2 bilhões. "Seria muito bom para o Estado no momento." Ele pretende gastar metade do valor com investimentos, como determina a lei. E a outra metade com o pagamento da Previdência estadual.