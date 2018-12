PIB turco cresce 1,6% na comparação anual do 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia registrou expansão anual de 1,6% no terceiro trimestre, desacelerando acentuadamente em relação aos trimestres anteriores, segundo dados publicados hoje pelo TurkStat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

Analistas consultados pela Trading Economics previam avanço maior da economia turca entre julho e setembro, de 2,2%. Já economistas consultados pelo Wall Street Journal estimavam ganho de 1,5%.

O TurkStat revisou os dados de crescimento anual do PIB turco no segundo trimestre, de 5,2% a 5,3%, e no primeiro trimestre, de 7,4% a 7,2%.

A desaceleração na Turquia veio num momento de forte liquidação de ativos em países emergentes, em meio a uma grave disputa política dos Estados Unidos com o governo turco que, na época, se recusou a libertar um pastor americano detido no país. Fonte: Dow Jones Newswires.