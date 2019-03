PIB sul-africano tem expansão anualizada de 1,4% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul teve expansão anualizada de 1,4% no quarto trimestre de 2018, segundo dados oficiais divulgados hoje. O resultado mostra forte desaceleração em relação ao terceiro trimestre, quando o PIB sul-africano avançou a uma taxa anualizada de 2,6%.

Em 2018, a economia da África do Sul registrou crescimento de apenas 0,8%, bem menor do que o ganho de 1,4% observado no ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.