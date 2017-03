PIB per capita acumula queda de 9,1% de 2014 a 2016, diz IBGE

"A população empobreceu", segundo a coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Pais, ao analisar a divisão do Produto Interno Bruto (PIB) pelo número de habitantes, o PIB per capita. De 2014 a 2016, o PIB per capita caiu 9,1%. No mesmo período, a população cresceu 0,9% ao ano.

A queda de 9,1% é "bastante relevante", de acordo com Rebeca. "Nos três últimos anos, como a população continua crescendo, a queda do PIB per capita amplificou. O bolo encolheu e a quantidade de pessoas aumentou. Tem que colocar muita água no feijão", afirmou em coletiva para apresentar o PIB de 2016.

No ano passado, o PIB per capita caiu 4,4%, enquanto a retração do PIB foi de 3,6%. Em 2015, o PIB per capita havia caído 4,6%, para uma queda do PIB de 3,8%.

