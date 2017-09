PIB mostra acertos de política econômica do presidente, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, avaliou, durante um briefing sobre a viagem da comitiva brasileira para a China, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) mostra acertos de política econômica do presidente da República. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB teve expansão de 0,2% na margem e de 0,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Mais cedo, o próprio presidente Michel Temer, já havia feito avaliação positiva sobre o resultado. Parola destacou que a economia brasileira está em recuperação e que a intenção é a de retomar um ciclo de crescimento sustentável.

Sobre os acordos com a China, o porta-voz enfatizou que o Brasil tem intenção de ser parceiro de longo prazo na segurança alimentar do país e que os presidentes dos dois países fizeram nesta sexta-feira, 1º de setembro, avaliação positiva sobre parceria estratégia entre Brasil e China.

De acordo com ele, os presidentes expressaram confiança de crescimento dos dois países "nos anos vindouros" e avaliaram que a relação entre as partes é benéfica e que tem contribuído para o crescimento dos países.

"Temer e Xi Jinping citaram a importância do dialogo dos dois países além de Brics e G-20", disse, em referência aos grupos formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e também pelas 20 economias mais ricas do globo.

