PIB italiano encolhe 0,1% no 4º trimestre e confirma recessão técnica

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2018 em relação ao terceiro trimestre, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas Istat.

O resultado confirmou que a Itália entrou em recessão técnica, uma vez que seu PIB já havia sofrido contração no trimestre anterior, entre julho e setembro.

Na comparação anual, o PIB italiano ficou estável no quarto trimestre.

No cálculo original, divulgado no fim de janeiro, o Istat havia estimado queda trimestral do PIB italiano de 0,2% e ligeira alta anual de 0,1%.