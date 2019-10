PIB italiano cresce 0,1% no 3º trimestre, aponta estimativa preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2019 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Istat. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em relação a igual período do ano passado, o PIB italiano registrou expansão de 0,3% entre julho e setembro. Neste caso, a projeção do mercado era de acréscimo menor, de 0,2%.

A Istat também revisou para cima as estimativas do PIB do segundo trimestre, para alta de 0,1% tanto em relação ao primeiro trimestre quanto no confronto anual. Anteriormente, os cálculos eram de estabilidade no segundo trimestre ante o primeiro e de contração anual de 0,1%.