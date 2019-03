PIB grego encolhe 0,1% no 4º trimestre, mas cresce 1,9% em 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro e registrou expansão anual de 1,6% no período, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Elstat.

Os resultados vieram bem abaixo das expectativas de analistas consultados pela Trading Economics, que previam avanço trimestral de 0,5% e ganho anual de 2%.

Em todo o ano de 2018, a economia grega cresceu 1,9%, mostrando forte desaceleração em relação ao avanço de 2,5% registrado em 2017, informou a Elstat.