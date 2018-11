PIB francês cresce 0,4% no 3º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo, de acordo com revisão publicada hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Insee. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pela Trading Economics e confirmou estimativa preliminar divulgada há cerca de um mês.

Na comparação anual, o PIB francês cresceu 1,5% entre julho e setembro, informou o Insee.