PIB francês cresce 0,3% no 1º trimestre, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2019 ante o quarto trimestre do ano passado, de acordo com a primeira estimativa do Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas francês. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação anual, O PIB francês teve expansão de 1,1% entre janeiro e março, informou o Insee. Com informações da Dow Jones Newswires.

