PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 3,4% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores, apontou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio do país, um pouco abaixo da segunda estimativa da pasta e das projeções de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam avanço de 3,5%

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) foi revisado para cima, de 1,5% na segunda estimativa para uma alta anualizada de 1,6% nesta, na comparação do terceiro trimestre em relação ao período entre abril e junho. O núcleo do indicador, que exclui itens voláteis, mostrou avanço anualizado de 1,6% na mesma base de comparação.