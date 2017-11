PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 3,3% no 3º trimestre, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos avançou à taxa anualizada de 3,3% no terceiro trimestre, mostrou a segunda estimativa do dado, divulgada pelo Departamento de Comércio nesta quarta-feira. A leitura é a mais forte em três anos e é uma revisão em alta da estimativa inicial, de 3,0%. A estimativa de hoje vem ainda em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O relatório também mostrou crescimento mais forte do lucro das empresas do país. O lucro após impostos corporativos, sem avaliação dos estoques e ajustes para consumo de capital, teve alta de 4,9% no terceiro trimestre ante o anterior, após um recuo de 2,0% no segundo trimestre. Na comparação anual, os lucros avançaram 10,0% no terceiro trimestre.

O Departamento do Comércio informou ainda que os gastos com consumo pessoal, que representam mais de dois terços do PIB no país, expandiram a um ritmo de 2,3% no terceiro trimestre, em leve baixa ante a estimativa inicial, que era de crescimento de 2,4%.

O investimento das empresas, por sua vez, veio mais forte que o inicialmente calculado. Os investimentos em ativos fixos não residenciais avançaram a um ritmo de 4,7%, em alta ante a estimativa anterior, de 3,9%. Mais gastos em equipamentos e em propriedade intelectual superaram um recuo acima do esperado em gastos com estruturas. Já o mercado imobiliário foi um freio para o crescimento pelo segundo trimestre consecutivo, com o investimento em ativos fixos residenciais em queda de 5,1% no terceiro trimestre, ante uma estimativa anterior de queda de 6,0%.

Os gastos do governo, por sua vez, foram revisados em alta, para um avanço de 0,4% (de queda de 0,1% antes calculada). O comércio com o exterior contribuiu com 0,43 ponto porcentual para o crescimento geral do PIB, enquanto os estoques privados tiveram contribuição de 0,80 ponto porcentual. As duas medidas tendem a ser voláteis a cada trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.