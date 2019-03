PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 2,2% no 4º trimestre, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,2% no quarto trimestre de 2018, segundo estimativa final publicada hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal e confirma forte desaceleração da economia americana em relação ao terceiro trimestre, quando a expansão anualizada foi de 3,4%.

Há um mês, o órgão havia estimado avanço maior do PIB do quarto trimestre, de 2,6%.

Os gastos de consumidores, de governos locais e de empresas foram revisados para baixo, enquanto o comércio exterior teve um impacto negativo ligeiramente maior no crescimento do que na primeira estimativa.

Os lucros de empresas após impostos, desconsiderando-se estoques e ajustes de consumo de capital, sofreram queda 1,7% no quarto trimestre ante o terceiro, marcando a primeira queda desde os últimos três meses de 2017. Já na comparação anual, os lucros subiram 11,1% entre outubro e dezembro, registrando o maior ganho nesta comparação desde o primeiro trimestre de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.