PIB do Reino Unido sobe 0,5% no 1º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no primeiro trimestre ante o anterior e avançou 1,9% na comparação com igual período do ano passado, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Na taxa anualizada, o crescimento econômico do país foi de 2,0% no primeiro trimestre.

Os resultados foram influenciados pelos preparativos das companhias para a saída do país da União Europeia, o Brexit. Essa separação, porém, acabou por ser adiada para até 31 de outubro, diante da dificuldade da premiê Theresa May em aprovar no Parlamento britânico seu acordo com o bloco para a partida.

A produção industrial do país registrou crescimento de 0,7% em fevereiro na comparação com março. Além disso, avançou 1,3% na comparação anual. Analistas previam ganhos de 0,4% e 0,8%, respectivamente, portanto os resultados superaram a expectativa.

A produção industrial de fevereiro foi revisada para um crescimento de 0,4%, na comparação anual. Antes, o ONS havia calculado alta de 0,1%. Apenas o setor manufatureiro teve crescimento de 0,9% em março ante fevereiro e de 2,6% na comparação anual. Nesse caso, as previsões eram de ganhos de 0,5% e 1,6%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.