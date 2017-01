PIB do Reino Unido cresce 0,6% no 4º trimestre e tem expansão anual de 2,2%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no quarto trimestre ante o terceiro e registrou expansão anual de 2,2% no período, de acordo com dados preliminares publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês).

Os dados vieram melhores do que a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que estimavam alta de 0,5% e de 2,1% na comparação anual.

No terceiro trimestre, o PIB britânico registrou o mesmo avanço que o registrado no quarto trimestre.

Segundo o ONS, o crescimento foi impulsionado pelo setor de serviços, principalmente as vendas no varejo. Já a produção industrial e o setor de construção contribuíram pouco para o crescimento. A resistência dos consumidores será testada neste ano. Diante da aceleração da inflação e da libra em queda, os analistas esperam que os gastos das famílias sejam contidos, uma vez que a saída do país da União Europeia começará a ganhar força. Fonte: Dow Jones Newswires.

