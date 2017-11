PIB do Reino Unido cresce 0,4% no 3º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou crescimento de 0,4% no terceiro trimestre ante o anterior e avançou 1,5% na comparação anual, informou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), na segunda estimativa do dado. Os números coincidem com a primeira leitura e também vieram em linha com o esperado pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O resultado do segundo trimestre foi de um crescimento de 0,3% ante o primeiro trimestre e de 1,7% na comparação com igual período de 2016.