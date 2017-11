PIB do Peru avança 2,5% no 3º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru registrou crescimento de 2,5% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística e Economia (Inei). O resultado foi impulsionado tanto pela demanda interna como pela recuperação do investimento, afirma o relatório.

De acordo com o Inei, houve um avanço de 4% da demanda interna, puxada pelo aumento do consumo privado, de 2,3%, e do consumo do governo, de 5,9%. O investimento público cresceu 4,6% e o investimento privado, 4,0%, sempre na comparação anual.

O PIB peruano cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante o anterior, sem ajustes sazonais.

Na avaliação da Capital Economics, o resultado do terceiro trimestre se deve inteiramente à demanda doméstica, já que o comércio com o exterior freou o crescimento. A consultoria espera que a recuperação econômica do país continua nos próximos trimestres e projeta avanço de 2,5% do PIB em todo o ano de 2017 e de 3,5% em 2018.