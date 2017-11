Agronegócio foi o grande responsável pelo desempenho do PIB de MS

O PIB de Mato Grosso do Sul atingiu R$ 83,1 bilhões em 2015, segundo relatório de contas públicas divulgado pelo IBGE. O Estado teve o melhor desempenho entre o resultado negativo de todas as unidades da federação.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck explicou que os números confirmam uma projeção que já vinha sendo feita pelo governador Reinaldo Azambuja.

Jaime Verruck destacou quais ações garantiram esse resultado.

O secretário explicou que No período de fraco desempenho da indústria e do comércio, o agronegócio foi o responsável por minimizar a retração da economia. Dentro do setor, a agricultura e a produção florestal, principalmente madeira para a indústria de celulose, são as que mais cresceram em 2015.

Entre outras ações, Verruck destacou uma postura mais proativa do governo estadual, com foco no desenvolvimento criando um ambiente favorável à reativação de negócios, como foi divulgado pelo ranking de liberdade econômica do Centro Mackenzie.

O PIB de Mato Grosso do Sul teve queda de 0,27% em relação ao de 2014, mas esse percentual de queda foi o menor entre todos os estados brasileiros.

