PIB do México avança 1,5% no 3º trimestre na comparação anual; previsão +1,6%

O Produto Interno Bruto (PIB) do México teve crescimento de 1,5% no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço um pouco maior, de 1,6%.

Na comparação com o segundo trimestre, o PIB mexicano recuou 0,3% no terceiro trimestre, após ajustes sazonais.