PIB do México avança 0,6% no 4º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou crescimento de 0,6% no quarto trimestre na comparação com o anterior. Na comparação anual, o PIB teve alta de 2,7%, na leitura preliminar.

O resultado confirmou que leituras pessimistas da confiança das empresas e dos consumidores exageravam a fraqueza da economia, segundo a consultoria Capital Economics. Isso apesar dos riscos subjacentes com o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), após os EUA anunciarem sua intenção de renegociar a iniciativa.

A consultoria diz que, exceto por alguma grande surpresa nos dados de março que ainda devem sair, não deve haver grandes mudanças na estimativa final do PIB mexicano no primeiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

